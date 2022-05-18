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السياسية

كوريا الشمالية تلتزم الصمت إزاء عرض سيول للمساعدة ضد فيروس كورونا

Write: 2022-05-18 11:29:58

كوريا الشمالية تلتزم الصمت إزاء عرض سيول للمساعدة ضد فيروس كورونا

Photo : YONHAP News

ظلت كوريا الشمالية صامتة لليوم الثاني على التوالي إزاء اقتراح كوريا الجنوبية بإجراء محادثات على مستوى العمل من أجل تقديم الدعم في مواجهة انتشار يروس كورونا.

وقال مسؤول في وزارة التوحيد أمس الثلاثاء إن الكوريتين عقدتا اتصالا في الساعة 5 من مساء الثلاثاء عبر مكتب الاتصال المشترك، لكن الجانب الشمالي لم يذكر ما إذا كان قد قبل برسالة سيول بشأن الاقتراح.

وكانت وزارة التوحيد قد حاولت في صباح أول من أمس الاثنين توصيل رسالة من قبل الوزير "كوان يونغ سيه" إلى "كيم يونغ تشول" رئيس الجبهة المتحدة في كوريا الشمالية، المناظرة لوزارة التوحيد الكورية الجنوبية. لكن النظام الكوري الشمالي لم يوضح بعد ما إذا كانت الرسالة قد تم قبولها أم لا.

ويذكر أن الكوريتان تجريان مكالمات هاتفية منتظمة مرتين يوميا، في الساعة 9 صباحا و5 مساء، من خلال الخط الساخن للاتصالات في مكتب الاتصال المشترك.
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