منظمة الصحة العالمية قلقة من احتمال ظهور سلالات جديدة من كورونا بسبب كوريا الشمالية

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أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من احتمال أن تتسبب المستويات المرتفعة من العدوى بفيروس كورونا بين الأشخاص غير المطعمين، مثلما يحدث حاليا في كوريا الشمالية، في زيادة مخاطر الإصابة بسلالات متحورة جديدة من فيروس كورونا.ونقل تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء عن "مايك رايان" مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية قوله، ردا على سؤال عن انتشار فيروس كورونا في كوريا الشمالية، إنه من المؤكد أنه من المقلق أن كوريا الشمالية لم تستخدم الأدوات المتاحة لديها حتى الآن.وأضاف "رايان" أن منظمة الصحة العالمية قد أكدت مرارا أنه حين ينتقل المرض دون رادع فإن خطر ظهور سلالات متحورة جديدة يكون أكبر دائما، معربا عن استعداد منظمة الصحة العالمية لدعم كوريا الشمالية في الاستجابة لانتشار فيروس كورونا، لكنه أكد أيضا على أن المنظمة ليست لديها سلطة للتدخل في شؤون دولة ذات سيادة.ومن جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" إنه يشعر بقلق عميق إزاء انتشار الفيروس بشكل سريع بين السكان غير المطعمين في كوريا الشمالية.وطبقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 56 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس مليونا و483 ألفا و60 شخصا حتى الآن.