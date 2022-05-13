الرئيس يون يؤكد أن روح مايو هي حجر الزاوية لوحدة الشعب الكوري

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أكد الرئيس الكوري "يون صوك يول" على أن روح حركة الثامن عشر من مايو الديمقراطية تعد حجر الزاوية لوحدة الشعب في البلاد.وأضاف الرئيس "يون" في كلمة ألقاها في مراسم الذكرى الثانية والأربعين على اندلاع حركة الثامن عشر من مايو الديمقراطية، والتي أقيمت اليوم الأربعاء في مقبرة الثامن عشر من مايو الديمقراطية الوطنية، أنه الجميع يتذكر انتفاضة مايو التي حمت قيم الديمقراطية الليبرالية وحقوق الإنسان بالدم.وقال إن كوريا تمكنت من تطوير ديمقراطية ليبرالية على هذه الأرض، في مواجهة آلام ذلك اليوم مباشرة، ووصف مدينة كوانغ جو بأنها "المكان المقدس لإرساء الديمقراطية".وأكد على أن روح مايو هي استعادة للقيم العالمية وروح الدستور الديمقراطي الليبرالي، مشيرا إلى أن روح مايو مازالت تحفز الشعب الكوري على المقاومة الشديدة لأي نشاط غير قانوني يهدد الحرية وحقوق الإنسان.وأضاف الرئيس "يون" أن التحلي بروح حركة مايو بمسؤولية تامة سيسجل انطلاقة جديدة لتحقيق الازدهار للأجيال القادمة وللوطن، مشددا على ضرورة أن يتمكن جميع الكوريين من التمتع بالقيم العالمية التي تتمثل في الحرية وحقوق الإنسان، وحماية تلك القيم جميعا بشكل مشترك.وقال إن الوقت قد حان لأن تتمتع مدينة كوانغ جو ومنطقة جنوب شرق البلاد بازدهار اقتصادي مبني على الديمقراطية الليبرالية وحقوق الإنسان، من خلال تحقيق انتعاش في صناعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.