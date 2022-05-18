اتفاق حزبيّ على إجراء تصويت يوم الجمعة بشأن تعيين المرشح لرئاسة الوزراء

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اتفقت الأحزاب السياسية الكورية على عقد جلسة برلمانية كاملة هذا الأسبوع للتصويت على اقتراح الرئيس "يون صوك يول" بتعيين "هان دوك سو" في منصب رئيس الوزراء.وتوصل حزب "قوة الشعب" الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إلى ذلك الاتفاق خلال اجتماع بين زعماء التكتلات البرلمانية أمس الثلاثاء.وسوف يجري التصويت بعد غد الجمعة، أي بعد 47 يوما من ترشيح "يون" لـ"هان" ليكون أول رئيس للوزراء في حكومته، والذي كان يشغل أيضا من قبل منصب رئيس الوزراء.وبموجب القانون، لا يمكن تعيين مرشح لمنصب رئيس الوزراء في هذا المنصب إلا إذا شارك نصف أو أكثر من نصف عدد نواب البرلمان، المكون من 300 عضو، في عملية التصويت، وصوت نصف عدد الحاضرين على الأقل لصالح التعيين.ولا يزال من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان الحزب الديمقراطي، الذي يحتل 167 مقعدا في البرلمان، سوف يوافق على تعيين "هان" أم لا.وقد خلص الحزب المعارض في وقت سابق إلى استنتاج سلبي بشأن مؤهلاته عقب جلسات استماع استمرت يومين حتى وم 3 مايو، حيث اعترض عليه بسبب بعض المزاعم بشأن سوء السلوك.