تحذير من تجربة صاروخية كورية شمالية خلال جولة بايدن الآسيوية

Photo : YONHAP News

حذر تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أمس الثلاثاء من أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء اختبار صاروخي، ربما يكون صاروخا باليستيا عابرا للقارات، في غضون فترة تتراوح بين 48 إلى 96 ساعة، قبل زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى كوريا الجنوبية واليابان.وقال التقرير إن مسؤولا أمريكيا نشر تفاصيل من أحدث المعلومات الاستخباراتية بشأن الخطوة المفترضة لكوريا الشمالية، قائلا إن الظروف التي ظهرت قبل اختبارات كوريا الشمالية السابقة للصواريخ البالستية العابرة للقارات تجري ملاحظتها حاليا مرة أخرى.وقالت شبكة "سي إن إن" إن موقع الإطلاق رصدته صور الأقمار الصناعية على الأرجح بالقرب من بيونغ يانغ، على الرغم من عدم الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن رؤية الوقود والمعدات ذات الصلة والمركبات والقوى العاملة اللازمة للإطلاق.ومن المقرر أن يزور بايدن كوريا الجنوبية فيما بين يومي الجمعة والأحد لعقد أول قمة مع الرئيس الكوري الجديد "يون صوك يول"، ثم يسافر بعد ذلك إلى اليابان لحضور اجتماع قمة مجموعة الأمن الإقليمي الرباعية "كواد"، المكونة من أستراليا واليابان والهند والولايات المتحدة.