شرطة دالاس تقول إن مطلق النار في صالون الشعر الكوري لديه وسواس من الآسيويين

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قالت الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية إن رجلا يشتبه في قيامه بفتح النار وإصابة ثلاث نساء كوريات في صالون لتصفيف الشعر في دالاس الأسبوع الماضي كان لديه وسواس بشأن الآسيويين، حيث يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في جريمة إطلاق النار باعتبارها جريمة كراهية.وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، احتجزت شرطة مدينة دالاس المشتبه به البالغ من العمر 36 عاما، "جيريمي سميث"، أمس الثلاثاء، ووجهت إليه ثلاث اتهامات بالاعتداء بسلاح فتاك. وقالت الشرطة إنه أطلق 13 رصاصة على صالون "كوريا تاون" لتصفيف الشعر يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إصابة ثلاث نساء كوريات بجروح لا تشكل خطورة على حياتهن، وأنهن يتلقين العلاج حاليا في المستشفى. وقال رئيس شرطة دالاس، "إيدي غارسيا"، إن "سميث" لديه أوهام مرضية بشأن الآسيويين منذ تعرضه لحادث سيارة تورط فيه رجل آسيوي قبل عامين.ووفقا للإذاعة الوطنية العامة هناك، استبعد "غارسيا" احتمال أن يكون المشتبه به، وهو أمريكي من أصل أفريقي، مدفوعا بكراهيته لمجموعة عرقية أخرى.وقالت شرطة دالاس إن إطلاق النار ربما يكون على صلة بجريمتي إطلاق نار أخريين على شركات آسيوية في المدينة، موضحة أن التحقيقات ذات الصلة جارية حاليا.