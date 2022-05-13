معهد التنمية الكوري يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 2.8%

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خفض معهد التنمية الكوري توفعاته للنمو الاقتصادي الكوري إلى 2.8% لهذا العام، و2.3% للعام القادم.وقال المعهد إن الاقتصاد الكوري مستمر في التمتع بالتعافي التدريجي رغم انتشار فيروس كورونا ومشكلة سلاسل التوريد العالمية، وذلك بفضل زيادة الصادرات.لكنه أضاف أنه قرر تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام من 3% إلى 2.8%، لأن استهلاك القطاع الخاص ظل منخفضا بشكل أكثر مما هو متوقع في الربع الأول من هذا العام، والارتفاع في أسعار المواد الخام وسعر الفائدة الأساسي.كما توقع المعهد أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 2.3% في العام القادم، بانخفاض 0.5% مقارنة بهذا العام، مرجعا السبب في ذلك إلى انخفاض حجم الصادرات وزيادة العجز التجاري.وتوقع المعهد أيضا أن تسجل أسعار المستهلك ارتفاعا بنسبة 4.2% هذا العام، ثم تنخفض إلى مستوى 2.2% في العام القادم.