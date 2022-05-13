توقعات بأن تطلق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا خلال زيارة بايدن لسيول وطوكيو

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قال مسؤول أمريكي إن كوريا الشمالية تستعد فيما يبدو لتجربة إطلاق صاروخ باليستي خلال زيارة الرئيس "جو بايدن" لكل من كوريا الجنوبية واليابان.ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن المسؤول قوله إنه يتم حاليا رصد مؤشرات تفيد باستعداد كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي، مشيرا إلى احتمال أن تقوم بإجراء التجربة الصاروخية في غضون 48 ساعة أو 96 ساعة من الآن في منطقة قريبة من بيونغ يانغ.ومن جانبه، قال مركز أبحاث أمريكي في تقرير نشره أمس الثلاثاء إن كوريا الشمالية تواصل أعمال الترميم في موقعها للتجارب النووية على الرغم من الانتشار السريع لفيروس كورونا في البلاد.وأصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تقريرا قال فيه إن النشاط المستمر في النفق رقم ثلاثة في موقع التجارب النووية في "بونغ كيه ري"، في مقاطعة شمال "هام كيونغ" الشمالية الشرقية، يتم تتبعه عبر صور الأقمار الاصطناعية.ولاحظ المركز مدخلا جديدا للنفق، فيما يجري تشييد مبنى جديد في الركن الشمالي الشرقي من المنطقة.وفي إشارة إلى استمرار أعمال التجديد والاستعدادات في النفق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه يبدو أن كوريا الشمالية على وشك الانتهاء من تجهيز الموقع لإجراء تجربة نووية سابعة.