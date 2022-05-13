الرئيس يون يعين وزير العدل ووزيرة المساواة بين الجنسين

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قرر الرئيس الكوري "يون صوك يول" أمس الثلاثاء تعيين "هان دونغ هون" وزيرا للعدل، رغم تأجيل إصدار التقرير البرلماني لتأكيد تعيينه بسبب المعارضة الشديدة من قبل الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي.وجاء هذا التعيين بعد مرور 35 يوما من ترشيح "هان" لمنصب وزير العدل.وقال مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية إن الرئيس "يون" قرر تعيين "هان" بناء على الحكم بأن المزاعم المتعلقة به لن تكون سببا في عدم أهليته في تنفيذ مهامه كوزير.ومع تعيين الرئيس "يون" للمرشح "هان" وزيرا للعدل، من المتوقع أن يدخل الوضع السياسي في البلاد مرحلة جمود مرة أخرى.كما قرر الرئيس "يون" تعيين "كيم هيون سوك" وزيرة للمساواة بين الجنسين رغم معارضة الحزب الديمقراطي المعارض أيضا.وبهذا يكون قد تم تعيين 16 من بين 18 وزيرا، باستثناء وزير الصحة والرفاهية ووزير التعليم.