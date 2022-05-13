كوريا الجنوبية تؤكد مشاركتها في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

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أكدت كوريا الجنوبية مشاركتها في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.وقال مكتب الرئاسة الكورية اليوم الأربعاء إن الرئيس "يون صوك يول" سيشارك عبر الفيديو في قمة ستعقد في اليابان يوم الرابع والعشرين من مايو، برئاسة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، الذي سيزور اليابان بعد زيارته لكوريا الجنوبية، وسوف يتم خلال القمة الإعلان عن بدء مفاوضات بشأن إطلاق الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.وقد تبين أن الرئيس الكوري "يون" يدرس حاليا التعبير عن تأييده لإطلاق الإطار الاقتصادي، ونية كوريا الجنوبية المشاركة فيه، خلال قمته مع الرئيس الأمريكي "بايدن" التي ستعقد يوم السبت القادم في سيول.وكان الرئيس "يون صوك يول" قد أوضح في خطابه الذي ألقاه يوم الاثنين الماضي أمام البرلمان أنه سيتم تناول القضايا المتعلقة بمشاركة كوريا الجنوبية في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في أثناء زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لكوريا الجنوبية هذا الأسبوع، ملمحا بذلك إلى مشاركة كوريا في هذا الإطار الاقتصادي.ويذكر أن الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندئ والهادئ هو منظمة للتعاون الاقتصادي تسعى الولايات المتحدة لإنشائها بهدف تعزيز التعاون مع الدول الحليفة معها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في سلاسل التوريد والبنية التحتية، وكذلك كبح التأثير الاقتصادي الصيني المتزايد في المنطقة.