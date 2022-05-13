كوريا الشمالية تواصل انتقاد الولايات المتحدة وأوربا وتبرر برنامجها النووي

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واصلت كوريا الشمالية إدانتها للولايات المتحدة وحلفائها الأوربيين، مع تبرير تطويرها للأسلحة النووية.وقالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة هي التي تشكل تهديدا نوويا حقيقيا، ووصفت واشنطن بأنها مصدر المتاعب الذي يهدد ويدمر السلام والاستقرار العالميين.وفي رسالة نُشرت على موقعها على الإنترنت، قالت وزارة خارجية كوريا الشمالية إن حاملات الطائرات النووية والقاذفات الاستراتيجية المجهزة بالأسلحة النووية والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، التابعة للولايات المتحدة، تتحرك عشوائيا في جميع أنحاء العالم لتشكل تهديدا دائما ضد الدول المستقلة المعارضة للإمبريالية.كما انتقدت الوزارة مجموعة الدول السبع لحفظها وترديدها لسياسات واشنطن العدائية تجاه بيونغ يانغ، في إشارة إلى بيان وزراء خارجية مجموعة السبع يوم الثلاثاء، الذي أدان إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية.ونددت كوريا الشمالية بذلك البيان باعتباره نتاجا للتحيز الشديد والمعايير المزدوجة ضد جهودها لتعزيز قدرات الدفاع عن النفس.