واشنطن تؤكد استعدادها للرد على أي استفزاز كوري شمالي خلال زيارة بايدن لسيول

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قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة مستعدة للرد على أي استفزاز كوري شمالي، مشيرة إلى التوقعات بأن تجري كوريا الشمالية اختبارا صاروخيا خلال زيارة "جو بايدن" إلى كوريا الجنوبية واليابان.وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن كوريا الشمالية قد تجري تجربة إطلاق صاروخ آخر بعيد المدى أو حتى تجربة نووية، قبل أو في أثناء أو بعد رحلة الرئيس الأمريكي.وقال "سوليفان" إن الولايات المتحدة تستعد لجميع الحالات الطارئة، بما في ذلك احتمال حدوث هذا الاستفزاز خلال الرحلة.وأضاف المسؤول الأمني رفيع المستوى أن واشنطن تجري مشاورات وثيقة مع كوريا الجنوبية واليابان، مؤكدا أنه ناقش إمكانية قيام كوريا الشمالية باستفزاز تزامنا مع زيارة "بايدن" مع كبير الدبلوماسيين الصينيين "يانغ جي تشي" أيضا خلال مكالمة هاتفية.ومن المقرر أن يبدأ الرئيس "بايدن" أول جولة له إلى آسيا هذا الأسبوع، حيث يبدأ بزيارة إلى سيول من الجمعة إلى الأحد، ثم يزور اليابان من الأحد إلى الثلاثاء.