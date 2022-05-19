انطلاق الحملات الرسمية للانتخابات المحلية

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انطلقت اليوم الخميس الحملات الانتخابية لانتخابات الأول من يونيو المحلية والانتخابات البرلمانية التكميلية في كوريا الجنوبية.ووفقا للجنة الوطنية للانتخابات، فإن فترة الحملة الرسمية للانتخابات المحلية، والتي تمتد 13 يوما، قد بدأت اليوم الخميس، مما يسمح للمرشحين بإجراء حملاتهم حتى 31 مايو، أي قبل يوم واحد من موعد الانتخابات.وقد سُمح لأكثر من 7600 من المرشحين المسجلين في أكثر من 2300 دائرة انتخابية في جميع أنحاء البلاد بإطلاق حملاتهم في منتصف الليل.وخلال هذه الفترة، يُسمح للمرشحين بوضع لافتات وإلقاء خطب في الأماكن العامة باستخدام المركبات أو مكبرات الصوت.كما يُسمح أيضا للمرشحين بنشر إعلانات في الصحف أو القنوات التلفزيونية، والظهور في وسائل الإعلام، وإطلاق إعلانات للحملات الانتخابية على الإنترنت.ومن المتوقع أن تكون نتائج الانتخابات بمثابة المؤشر المبكر لأداء حكومة "يون صوك يول"، حيث تأتي الانتخابات بعد 22 يوما فقط من تشكيل الحكومة الجديدة.