البرلمان يبدأ مراجعة الميزانية التكميلية

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سيبدأ البرلمان الكوري عملية مراجعة الميزانية التكميلية، التي تبلغ قيمتها 59.4 تريليون وون، والتي اقترحتها حكومة "يون صوك يول".وستعقد اللجنة البرلمانية الخاصة بالميزانية والحسابات جلسة عامة اليوم الخميس وغدا الجمعة للنظر في اقتراح الميزانية، بحضور وزير المالية "تشو كيونغ هو" ووزراء آخرين.ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة جلساتها اعتبارا من يوم الاثنين القادم لمراجعة خطة الميزانية.وكانت حكومة "يون" قد اقترحت في الأسبوع الماضي ما مجموعه 59.4 تريليون وون من الميزانية الإضافية، والتي تشمل 36.4 تريليون وون للإنفاق، و23 تريليون وون لتوزيع منح نقدية.واقترح الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، زيادة حصة الإنفاق بمقدار 10.8 تريليون وون، إلى 47.2 ترليون وون، لضمان توزيع تعويضات كافية وكاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة المتضررين من جائحة كورونا. كما اقترح أن يتم تخصيص 9 تريليون وون لتسديد سندات الخزانة لتمويل المبلغ الزائد.