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تنوي الحكومة الكورية الجنوبية إعادة استخدام مصطلح "نظام المحاور الكورية الثلاثة للدفاع" مرة أخرى من الآن فصاعدا.وقال مسؤول في وزارة الدفاع اليوم إن الوزارة قررت استخدام هذا المصطلح رسميا في الوثائق الحكومية ذات الصلة بالدفاع الوطني.ويتمثل نظام المحاور الثلاثة في خطة لتعزيز القوى العسكرية الكورية الجنوبية، تشمل تجهيز "سلسلة القتل" ضمن قدرة الضربات الاستباقية، و"نظام الدفاع الصاروخي الكوري"، و"الانتقام الجماعي"، تأهبا للتهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.الجدير بالذكر أن حكومة الرئيس السابق "مون جيه إين" قد تخلت عن استعمال هذا المصطلح في الواقع مراعاة للعلاقات بين الكوريتين، واستخدمت بدلا منه مصطلحيْ "نظام الضربات الاستراتيجية" و"نظام التعامل مع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل"، ضمن نفس المفهوم في تقريرها الدفاعي الرسمي السنوي لعام 2020.