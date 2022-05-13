إصابات كورونا في كوريا تهبط إلى مستوى 20 ألفا

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بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء 28 ألفا و130 حالة، ليدخل في نطاق 20 ألفا لأول مرة حسب معيار أيام الخميس، منذ 15 أسبوعا.وبلغ عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة في المستشفيات 274 مريضا، ليقل عن مستوى 300 لأول مرة منذ يوم 13 فبراير الماضي.يذكر أن عدد الإصابات الجديدة مستمر في الانخفاض، إلا أن سرعة الانخفاض تتباطأ.من ناحية أخرى، من المتوقع أن تعلن الحكومة الكورية الجنوبية غدا الجمعة عما إذا كانت سوف تتحول إلى فترة الاستقرار لاستعادة الحياة الطبيعية، والمرتبطة برفع العزل الصحي الإلزامي للمصابين بالفيروس.الجدير بالذكر أن الحكومة الكورية قامت بتعديل درجة العدوى بفيروس كورونا من مستوى الأمراض الوبائية إلى المستوى الأقل في الشهر الماضي، وظلت تناقش مسألة رفع العزل الإلزامي عن المصابين بدءا من يوم 23 من هذا الشهر، ولكن يبدو أنها تميل إلى الاستمرار في إلزام المصابين بالعزل لمدة 7 أيام كما هو الوضع حاليا.وقالت الحكومة إنها سوف تقدم دعما في تكاليف علاج المصابين باستمرار حتى ولو دخلتالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.