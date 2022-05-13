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الاقتصادية

42 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية تطلب نظام العمل المرن

Write: 2022-05-19 14:48:28Update: 2022-05-19 15:08:09

42 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية تطلب نظام العمل المرن

Photo : YONHAP News

اتضح أن أكثر من 40% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية تعاني من صعوبات بعد دخول نظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا حيز التنفيذ.
وكشف جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة أمس عن نتيجة استطلاع للرأي أجرته على 555 شركة تحويلية صغيرة ومتوسطة للتعرف على آرائها حول النظام، حيث أجاب 42.4% من الشركات بأنها تعاني من صعوبات في تنفيذ ذلك النظام.
وقد أجاب بذلك أكثر من نصف عدد الشركات التي يعمل فيها ما بين 30 موظفا و49 موظفا، وما بين 50 موظفا و299 موظفا.
وحول أسباب الصعوبات الناتجة عن النظام، أجاب 39.6% بالصعوبة في توظيف موظفين مؤهلين، و32.3% بالصعوبة في استخدام نظام العمل المرن، و20% بعبء تكاليف الأجور الناتجة عن التوظيف الإضافي.
وحول سبل التعامل مع نظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا، اقترح 23.4% إدخال نظام العمل المرن، و22.6% استخدام نظام العمل الإضافي بـ8 ساعات، و22.1% بتوظيف قوى عاملة إضافية.
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