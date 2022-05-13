كوريا تستأنف إصدار تأشيرات الزيارة القصيرة والتأشيرات الإلكترونية لأول مرة منذ عامين

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صرحت وزارة العدل الكورية بأنها سوف تستأنف إصدار تأشيرات الزيارة قصيرة المدى وتأشيرات الدخول الإلكترونية للسياح الأجانب بدءا من الأول من شهر يونيو القادم، بعد أن كانت قد أوقفت إصدار تلك التأشيرات منذ يوم 13 أبريل 2020، من أجل منع تسرب وباء كورونا إلى البلاد.الجدير بالذكر أن تأشيرات الزيارة قصيرة المدى تصدر إلى الأجانب الذين يزورون كوريا لمدة تقل عن 90 يوما لأغراض مختلفة، بما في ذلك الاستشارات والسياحة والعلاج، وزيارة الأقارب، والمشاركة في المؤتمرات.وكان هذا النوع من التأشيرات يُمنح للزوار ذوي الأغراض الضرورية فقط، مثل الدبلوماسيين والمستثمرين، خلال العامين الماضيين، إلا أنه سيتم إصدارها للزوار بجميع الأغراض، بما في ذلك السياحة للأجانب القادمين من الدول العامة في المستوى الأول بدءا من الشهر القادم.كما سيتم استئناف إصدار التأشيرات الإلكترونية للمواهب الممتازة والمرضى الأجانب والسياح الجماعيين وغيرهم أيضا.وعلاوة على ذلك، قررت الوزارة الكورية إعادة العمل بنظام التأشيرات المتعددة قصيرة الأجل الذي كان قد تم التوقف عنه مؤقتا، بحيث يمكن استخدام التأشيرات الصادرة قبل يوم 5 أبريل 2020 دون الحاجة إلى خطوة أخرى بشرط استمرار فترة صلاحيتها بعد ذلك التاريخ.