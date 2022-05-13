إجمالي عدد المصابين بأعراض الحمى في كوريا الشمالية يتجاوز مليونين

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وسط استمرار انتشار فيروس كورونا في كوريا الشمالية، تجاوز إجمالي عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض الحمى مليوني شخص.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن عدد المصابين بأعراض الحمى في الفترة من الساعة السادسة من مساء يوم الثامن عشر وحتى الساعة السادسة من مساء يوم التاسع عشر بلغ 263 ألفا و370 شخصا، فيما زاد عدد الوفيات بمقدار حالتين.بهذا بلغ إجمالي عدد المصابين بأعراض الحمى في كوريا الشمالية مليونين و241 ألفا و610 أشخاص حتى الآن، وذلك بعد 8 أيام من إعلان كوريا الشمالية عن اكشاف أول إصابة بفيروس كورونا يوم الثاني عشر من مايو.وقالت الوكالة إن إجمالي عدد الذين تقلوا علاجا بلغ مليونا و486 ألفا و730 شخصا، بينما بلغ عدد المرضى الذين يتلقون علاجا حاليا 754 ألفا و810 أشخاص.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بأعراض الحمى 65 حالة وفاة حتى الآن.