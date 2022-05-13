الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

ارتفاع أسعار المنتجين في كوريا للشهر الرابع في أبريل

Write: 2022-05-20 12:19:46Update: 2022-05-20 13:21:06

ارتفاع أسعار المنتجين في كوريا للشهر الرابع في أبريل

Photo : KBS News

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الرابع على التوالي في أبريل بسبب ارتفاع رسوم الكهرباء والغاز.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجل مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات في شهر أبريل الماضي 118.02 نقطة، بزيارة نسبتها 1.1% مقارنة مع الشهر الأسبق.
وأرجع التقرير السبب في ارتفاع أسعار المنتجين إلى الارتفاع في رسوم الكهرباء والغاز الناجم عن ارتفاع الأسعار الدولية لأنواع الوقود المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية، مثل الفحم الناعم والغاز الطبيعي المسال.
وأشار التقرير إلى أن أسعار المنتجات الصناعية في أبريل ارتفعت بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر الأسبق، فيما ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية بنسبة 2%.
ويعد مؤشر أسعار المنتجين مقياسا رئيسيا للتضخم المستقبلي على مدار الـ3 أشهر التالية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;