واشنطن تؤكد مواصلة الضغط على بيونغ يانغ

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قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض "جيك سوليفان" إن كوريا الشمالية ترفض محاولة الولايات المتحدة لإجراء حوار مباشر، مؤكدا أنه ليس أمام واشنطن خيار سوى الاستمرار في سياسة الضغط على بيونغ يانغ.جاء ذلك في تصريح أدلى به "سوليفان" للصحفيين في الطائرة "إير فورس وان" التي تقل الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في جولته الآسيوية، حيث أضاف أن حكومة الرئيس "بايدن" عرضت اقتراحات عبر قنوات مختلفة لإجراء حوار مباشر مع كوريا الشمالية، لكنها لم تتلق حتى الآن ردا منها.وأضاف "سوليفان" أن الحكومة الأمريكية تتخذ الآن مختلف التدابير اللازمة من أجل مواجهة تهديدات كوريا الشمالية، مثل التجارب النووية وإطلاق الصواريخ.وأكد أن الوضع الحالي يدفع الولايات المتحدة لفرض ضغوط على كوريا الشمالية والاستجابة الصارمة لاستفزازاتها.كما أكد أن الولايات المتحدة سترد بشكل حاسم مع حلفائها إذا شنت كوريا الشمالية استفزازات إضافية، بما في ذلك إجراء تجربة نووية أو إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات خلال جولة الرئيس "بايدن" الآسيوية.