إصابات كورونا في كوريا تظل في نطاق 20 ألفا لليوم الثاني

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ظلت إصابات كورونا في كوريا الجنوبية في نطاق 20 ألفا لليوم الثاني على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 25 ألفا و125 حالة، منها 22 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ 16 أسبوعا على أساس أيام الجمعة.وبهذا بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا 17 مليونا و914 ألفا و957 شخصا.وزاد عدد الوفيات بمقدار 43 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 23 ألفا و885 حالة وفاة حتى الآن.وبلغ عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة 251 شخصا، بانخفاض مقداره 23 شخصا مقارنة بالأمس.ويتلقى 168 ألفا و248 شخصا من المصابين بالفيروس علاجا في منازلهم حاليا.