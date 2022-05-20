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السياسية

مباحثات بين وزراء دفاع كوريا والولايات المتحدة واليابان في يونيو

Write: 2022-05-20 13:46:26

مباحثات بين وزراء دفاع كوريا والولايات المتحدة واليابان في يونيو

Photo : Getty Images Bank

من المتوقع أن يعقد وزراء الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات ثلاثية في شهر يونيو القادم، ستكون الأولى من نوعها منذ عامين ونصف.

وأعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أمس الخميس أن المناقشات جارية حاليا لعقد محادثات وزراء الدفاع الثلاثية، التي ستعقد على هامش حوار "شانغريلا" في سنغافوره، حيث يُتوقع أن يحضر وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ سوب"، ووزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن"، ووزير الدفاع الياباني "نوبو كيشي"، تلك القمة السنوية المقرر لها يوم 10 يونيو.

ووفقا لمصادر عسكرية في سيول، لا توجد خطط حتى الآن لإجراء محادثات ثنائية منفصلة بين وزيريْ الدفاع الكوري والياباني.
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