مصرع شخص واحد وإصابة 9 آخرين في انفجار بمصفاة لتكرير النفط في كوريا

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تعرضت مصفاة لتكرير النفط لشركة "إس أويل" في مجمع أونسان بمدينة أولسان لحادث انفجار مساء أمس الخميس، مما أسفر عن مصرع شخص واحد وإصابة 9 آخرين بجروح.وفور وقوع الانفجار، بدأت سلطات الإطفاء في احتواء الحريق، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إطفائه بالكامل بسبب حرارة الحريق العالية والغازات السامة المنبعثة.وكان يمكن الشعور بهزة قوية حتى على بعد 10 كيلومترات من موقع الانفجار في وقت وقوع الحادث، ومشاهدة عمود من النار بارتفاع عشرات الأمتار.وقالت سلطات الشرطة والإطفاء إنها تعتقد أن الحادث وقع في أثناء معالجة النفط الخام وتحويله إلى بنزين نتيجة لتسريب مضافات البنزين الناجم عن خلل فني في صمام الضغط.وقدم "حسين القحطاني" الرئيس التنفيذي لشركة "إس أويل" اعتذارا عن حادث الانفجار في مصنعها في أولسان متعهدا بأن الشركة ستبذل قصارى جهدها للتعامل مع الحادث.