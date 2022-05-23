الولايات المتحدة لا تفكر حاليا في إضافة كوريا إلى كواد

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قال مسؤول أمريكي أمس الأحد إن الولايات المتحدة لا تفكر في الوقت الحالي في إضافة كوريا الجنوبية إلى المنتدى الأمني الإقليمي الرباعي الذي تقوده واشنطن، والمعروف باسم "كواد".وأدلى المسؤول الأمريكي بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي للصحفيين الذين يرافقون الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في رحلته إلى كوريا التي استمرت ثلاثة أيام.وأوضح أنه في الوقت الحالي، يتمثل الهدف في تطوير وتعزيز القضايا التي قدمها "كواد"، بدلا من التفكير في إضافة أعضاء جدد.وتشير هذه الملاحظات إلى أن الموقف الأمريكي يركز على أهمية تطوير جدول الأعمال الحالي الخاص بمنتد "كواد"، بدلا من البحث عن توسيعه.ويذكر أن "كواد" تحالف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تقوده الولايات المتحدة وضم أيضا أستراليا واليابان والهند، ويعتبر على نطاق واسع آلية تهدف إلى إبقاء الصين تحت المراقبة. ومن المقرر أن يحضر الرئيس بايدن قمة "كواد" في اليابان غدا الثلاثاء.