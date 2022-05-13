هيون ديه للسيارات تستثمر 5مليارات دولار إضافية في الولايات المتحدة

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أعلن "تشونغ أوي سون" رئيس مجموعة هيون ديه موتور أمس الأحد أن مجموعته سوف تستثمر خمسة مليارات دولار إضافية في الولايات المتحدة حتى عام 2025، لتطوير برامج القيادة المستقلة.وأعلن تشونغ عن ذلك بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يزور كوريا الجنوبية لمدة ثلاثة أيام. وعقد الاثنان الاجتماع لمدة 15 دقيقة من حوالي الساعة 11 صباحا في فندق في سيول حيث يقيم بايدن. وبعد الاجتماع، قال بايدن إنه سعيد لأن هيون ديه أعلنت عن خطة استثمار لبناء مصنع جديد للسيارات الكهربائية في ولاية جورجيا الأمريكية، وأضاف أنه من المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات ثمانية آلاف وظيفة.وكانت مجموعة هيون ديه قد أعلنت أول من أمس السبت أنها سوف تستثمر 6,3 تريليون وون، أي حوالي 5,5 مليار دولار، لبناء أول مصنع مخصص للسيارات الكهربائية في منطقة "برايان" في ولاية جورجيا، بهدف بدء الإنتاج التجاري في النصف الأول من عام 2025.ويتجاوز المبلغ المشترك لخطط الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع 10 مليارات دولار أمريكي.