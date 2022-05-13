الأجانب يبيعون بـ15 تريليون وون من الأسهم الكورية منذ بداية هذا العام

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تبين أن المستثمرين الأجانب باعوا من الأسهم الكورية بحوالي 15 تريليون وون منذ بداية هذا العام، مع استمرار هبوط مؤشر السوق الرئيسي.ووفقا للبوصة الكورية أمس الأحد، باع الأجانب ما قيمته 14.8 تريليون وون من الأسهم الكورية، منها 11.8 تريليون وون في سوق كوسبي الرئيسية، و3 تريليونات وون في سوق كوسداك لشركات التكنولوجيا، في الفترة من نهاية هذا العام وحتى يوم العشرين من مايو الجاري.وكان صافي البيع في سوق كوسبي الرئيسي 5.1 تريليون وون في مارس، و4.9 تريليون وون في أبريل الماضي.وقد تركزت عمليات البيع على أسهم شركة "سام سونغ" للإلكترونيات وشركة "إل جي" للطاقة، حيث تخلص الأجانب من أسهم بقيمة 5 تريليونات و160.2 مليار وون، لشركة "سام سونغ" للإلكترونيات، وأسهم بقيمة تريليونين و895.3 مليار وون لشركة "إل جي" للطاقة.كما قامت المؤسسات العامة الكورية ببيع ما قيمته 9 تريليونات وون من الأسهم الكورية، منها 6 تريليونات و83.2 مليار وون من أسهم "سام سونغ"، تريليون و125.8 مليار وون من أسهم شركة "إس كي هاينكس".وشهدت سوق كوسبي الرئيسية هبوطا بنسبة 11.36%، وسوق كوسداك لشركات التكنولوجيا بنسبة 14.9%، في الفترة من بداية هذا العام وحتى يوم العشرين من مايو.