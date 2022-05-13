إصابات كورونا في كوريا تقل عن 10 آلاف لأول مرة منذ 4 أشهر

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انخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 10 آلاف حالة، لأول مرة منذ 4 أشهر.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 9 آلاف و975 حالة، منها 17 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقل فيها عدد الإصابات الجديدة عن 10 آلاف منذ يوم الخامس والعشرين من شهر يناير الماضي.بهذا بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا 17 مليونا و967 ألفا و672 شخصا.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الأعراض الخطيرة بمقدار 4 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إلى 225 شخصا، مسجلا بذلك نطاق 200 لليوم الخامس على التوالي.وبلغ إجمالي عدد الوفيات 23 ألفا و987 حالة وفاة حتى الآن، بعد تسجيل 22 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وبلغ عدد المصابين الذين يتلقون علاجا في منازلهم 154 ألفا و50 شخصا.