سون هُنغ مين أول لاعب آسيوي يفوز بلقب التهديف في الدوري الإنغليزي

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أصبح المهاجم الكوري الجنوبي "سون هُنغ مين" لاعب فريق "توتنهام هوتسبير" في الدوري الإنغليزي الممتاز، أول لاعب كرة قدم آسيوي يفوز بلقب هداف الدوري.وسجل "سون" هدفين في الشوط الثاني من المباراة الأخيرة لفريقه في هذا الموسم ضد فريق "نورويتش سيتي"، التي أقيمت على ملعب "كارو رود" في "نورويتش" في إنغلترا أمس الأحد، مما ساهم في فوز الفريق بخمسة أهداف مقابل لا شيء، وليحتل توتنهام المركز الرابع ويحصل على حق المشاركة في دوري أبطال أوربا للموسم القادم.وبهذين الهدفين، أنهى سون موسم 2021- 2022 بتسجيل 23 هدفا، كما تقاسم جائزة الحذاء الذهبي مع اللاعب المصري "محمد صلاح"، لاعب فريق "ليفربول". وفي يوم الجمعة، تم اختيار "سون" كـ"لاعب الموسم" من قبل فناة "يوروسبورت" الرياضية.