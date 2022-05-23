انخفاض إصابات كورونا في كوريا الجنوبية إلى ما دون 10 آلاف لأول مرة منذ أواخر يناير

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انخفض عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من عشرة آلاف للمرة الأولى منذ 118 يوما، وسط التراجع الواضح في عدد الإصابات.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إنه تم الإبلاغ عن تسعة آلاف و975 إصابة طوال يوم أمس الأحد، بما في ذلك 17 حالة لدى القادمين من الخارج.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات حتى الآن 17 مليونا و967 ألفا و672.وقد انخفضت الحصيلة اليومية إلى أقل من عشرة آلاف للمرة الأولى منذ يوم 25 يناير، عندما تم تسجيل ثمانية آلاف و570.كما انخفض عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة الذين يتلقون علاجا في المستشفيات بمقدار أربعة عن اليوم الأسبق، ليصل إلى 225، وليظل الرقم في نطاق 200 لليوم الخامس على التوالي.وشهد يوم أمس الأحد 22 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 23 ألفا و987 حالة وفاة، وبلغ معدل الوفيات 0,13%.