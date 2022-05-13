سيول وواشنطن تتفقان على تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي والصناعات الحيوية

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على توسيع التبادل بين الخبراء الفنيين، وتنمية علاقات التعاون في مجلات التكنولوجيا الجديدة من خلال زيادة الاستثمارات والتعاون في مجال البحث والتطوير.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة في تقرير حول نتائج القمة الكورية الأمريكية الأخيرة إن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في القطاعين الحكومي والخاص لحماية وتنمية التكنولوجيا الجديدية الرئيسية، خاصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم والتكنولوجيا الحيوية.وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا أيضا على مشاركة كوريا الجنوبية في برنامج الإحياء والاعتراف بالعلوم والتكنولوجيا في دولة ثالثة، الذي تقودها الولايات المتحدة، خاصة في مجال مفاعلات الوحدات الصغيرة المتطورة، وهو الجيل القادم من محطات الطاقة النووية.وقالت إن البلدين سيقومان بتجسيد التدابير التعاونية بشكل تفصيلي، بما في ذلك تأمين إمدادات الوقود النووي، وإدارة الوقود النووي المستخدم، وتعميق التعاون في مجال الأمن النووي، من خلال إنشاء لجنة رفيعة المستوى.