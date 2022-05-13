24.1 % زيادة في صادرات كوريا في أول 20 يوما من مايو

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زادت قيمة الصادرات الكورية في الأيام العشرين الأولى من شهر مايو الجاري بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، وزادت قيمة الواردات أيضا بسبب الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الوون الكوري.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الصادرات الكورية 38.6 مليار دولار في أول 20 يوما من مايو، بزيادة نسبتها 24.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وارتفع متوسط الصادرات اليومية بنسبة 7.6%، مع زيادة متوسط عدد أيام العمل بمقدار يومين مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 15 يوما.وارتفعت قيمة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 13.5%، والمنتجات النفطية بنسبة 145.1%، في حين تراجعت صادرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية.وقد زادت الصادرات الكورية للصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وفيتنام، في حين انخفضت لهونغ كونغ.أما قيمة الواردات الكورية فارتفعت بنسبة 37.8% خلال الفترة المذكورة، لتصل إلى 43.4 مليار دولار، حيث زادت قيمة واردات النفط الخام وأشباه الموصلات والمنتجات النفطية، في حين انخفضت واردات السيارات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية.وبهذا توسع العجز التجاري الكوري إلى 4 مليارات و827 مليون دولار خلال العشرين يوما الأولى من مايو، ليبلغ إجمالي العجز التجاري في الفترة من بداية هذا العام وحتى يوم العشرين من مايو 10 مليارات و964 مليون دولار.