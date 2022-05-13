بايدن يزور قيادة العمليات الجوية والفضائية قبيل مغادرته كوريا الجنوبية

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في اليوم الأخير من زيارته لكوريا الجنوبية، قام الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بزيارة لمركز قيادة العمليات الجوية والفضائية، الذي يعتبر منشأة أساسية كورية أمريكية مشتركة تعمل على مواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وكان بصحبته الرئيس الكوري "يون صوك يول".وخلال الزيارة، قال الرئيس الأمريكي "بايدن" إن مركز قيادة العمليات الجوية والفضائية يشير إلى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ملتزمتان ببعضهما البعض، وأن التحالف بينهما قوي.ومن جانبه قال الرئيس الكوري "يون" إن الجنود الكوريين والأمريكيين في ذلك المركز هم أصدقاء، مؤكدا أن علاقت الصداقة والود بينهم تعتبر مصدرا للتحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.الجدير بالذكر أن مركز قيادة العمليات الجوية والفضائية يقوم بمراقبة جميع أنحاء شبه الجزيرة الكورية، وهو مركز قيادة العمليات العسكرية في حالات الطوارئ، مثل شن هجوم استباقي أو ضرب صواريخ مهاجمة.وجاءت هذه الزيارة لإرسال رسالة تحذير لكوريا الشمالية التي أصبحت جاهزة لإجراء تجربة نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات.وفي هذا الصدد، أكد الرئيس "يون" على أن المركز يعد منشأة أساسية لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية بشكل مشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ومكانا يرمز للتحالف بينهما.وفور زيارته للمركز، توجه "بايدن" لليابان بعد اختتام زيارته لكوريا الجنوبية، والتي استغرقت 3 أيام.