مستشار الأمن القومي الأمريكي يتوقع إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية

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توقع مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية لاحقا، رغم أنه من الصعب توقع استفزازات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.جاء ذلك في موجز صحفي لـ"سوليفان" اليوم الاثنين في طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" التي تقل على متنها الرئيس "جو بايدن" إلى اليابان.وكان "سوليفان" قد توقع أن تشن كوريا الشمالية استفزازات، مثل إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أو إجراء الجولة السابعة من تجاربها النووية، في أثناء زيارة "بايدن" لكوريا الجنوبية واليابان.وأشار "سوليفان" إلى أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لمواجهة أي حالة طوارئ في أثناء زيارة "بايدن" لكوريا الجنوبية، وسوف تكون مستعدة أيضا خلال زيارة "بايدن" لليابان، مؤكدا على التعاون الوثيق بين واشنطن وكل من سيول وطوكيو.وأضاف أن الحكومة الأمريكية على أتم الاستعداد للاستجابة لتصرفات كوريا الشمالية الاستفزازية، لكنه أشار إلى أنه لدى كوريا الشمالية فرصة للعودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات إذا تخلت عن استفزازاتها.وقال "سوليفان" إنه من الصعب توقع تصرفات كوريا الشمالية، لأنه لها إيقاعها الخاص بشأن الاستفزازات.وأضاف أن كوريا الشمالية لم تظهر حتى الآن استعدادا فعليا للحوار.