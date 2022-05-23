الرئيس يون يشارك في قمة عبر الإنترنت لإطلاق الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

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من المقرر أن يشارك الرئيس "يون صوك يول" اليوم الاثنين في القمة عبر الإنترنت التي ستشهد إطلاق إطار العمل الاقتصادي الجديد لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ والذي تقوده الولايات المتحدة.ومن المتوقع أن يعلن الرئيس "يون" رسميا عن مشاركة كوريا الجنوبية في الإطار الاقتصادي الجديد.وقد أعرب "يون" بالفعل عن نيته للانضمام إلى الإطار خلال المؤتمر الصحفي المشترك عقب قمته مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يوم السبت الماضي.وفي البيان المشترك، أعرب الرئيسان عن التزامهما بتوثيق التعاون من خلال الإطار الاقتصادي على أساس مبادئ الانفتاح والشفافية والشمول.ويهدف الإطار الاقتصادي إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولكن يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يسعى إلى مواجهة نفوذ الصين المتزايد في المنطقة.