عرض الورق الكوري التقليدي في معرض في أبوظبي

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يقام حاليا في متحف اللوفر في العاصمة الإماراتية أبوظبي معرض عالمي بعنوان "حكايات الورق وأسراره"، حيث افتتح يوم العشرين من أبريل ويمتد حتى الغد الثلاثاء.ويتم في المعرض عرض حوالي 100 عمل فني من الكتب والمخطوطات والرسومات، و13 عملا فنيا معاصرا ومجموعة من التركيبات الفنية الورقية، منها منزل كوري تقليدي "هان أوك"، وحذاء كوري تقليدي مصنوع من القش، وزي خاص للموتى مصنوع من الورق، وغيرها من الأعمال الفنية التي ترمز لجمالية الورق الكوري التقليدي "هان جي".وقال أحد الزائرين إن المظهر الخارجي للمنزل الكوري التقليدي"هان أوك" يعطيه شعورا بالراحة، معربا عن أمله في التعرف على المزيد عنه.ويسعى المعرض لاستكشاف مجموعة واسعة النطاق من التعبيرات الفنية باستخدام الورق بهدف تحفيز الفضول وتعميق معرفة الزوار بهذه المادة المألوفة.وقالت "مريم المهيري" منسقة المعرض إنه يمكن من خلال المعرض التعرف على كيفية استخدام الورق في صنع زي بدلا من الحرير غالي الثمن.تجدر الإشارة إلى أن الورق الكوري التقليدي "هان جي" أصبح مادة مهمة تستخدم في ترميم الآثار الثقافية العالمية، حيث تم ترميم طاولة تعود لملك بوهيميا "ماكسيمليان الثاني"، كما تم ترميم نسخة قديمة من القرآن الكريم يعود تاريخها إلى القرن التاسع، باستخدام "هان جي".وقال "جابيير سالمون" مدير العرض في متحف اللوفر الفرنسي إن "هان جي" يتميز بخصائص الاستقرار والدوام، ولا يتشوه بسهولة بسبب العوامل البيئية، ولا يسبب تشوهات للأعمال الفنية.وفي السابق كان يتم استعمال الورق الياباني التقليدي في ترميم أكثر من 99% من الآثار الثقافية، ولكن بدأ الورق الكوري التقليدي "هان جي" يحل محله منذ أن استخدم الباحث في متحف اللوفر الفرنسي "أريان دو لا شابيل" ورق "هان جي" في أحد مشروعاته.