كوريا والولايات المتحدة تنشئان قناة لمناقشة نشر الأصول الاستراتيجية

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تخطط السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية لإنشاء قناة مناقشة رسمية مع الولايات المتحدة بشأن مسألة نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية، وذلك ضمن إجراءات المتابعة للقمة الأخيرة بين الرئيسين الكوري والأمريكي في سيول، التي عقدت يوم السبت الماضي.وصرح مسؤول في وزارة الدفاع الكورية لوكالة يونهاب للأنباء أمس الاثنين بأنه سيتم إنشاء قناة يتم من خلالها مناقشة مسألة نشر الأصول الاستراتيجية، موضحا أنه سيتم أيضا متابعة التدريبات العسكرية المنتظمة لممارسة عملية النشر.وبحسب الوزارة، فإنه من بين القنوات المحتملة التي يمكن استخدامها لإجراء المناقشات ذات الصلة: استراتيجية الردع الموسعة، والمجموعة الاستشارية، والمجموعة الكورية الأمريكية، والحوار الدفاعي المتكامل، والاجتماع التشاوري الأمني.وأشار المسؤول إلى تأكيدات الرئيس الأمريكي جو بايدن على التزام واشنطن بنشر أصولها الاستراتيجية "في الوقت المناسب وبطريقة منسقة حسب الضرورة"، وقال إن ذلك يدل على أن تعهدات التحالف تتحول إلى نتائج عملية.وردا على سؤال حول التكهنات بأنه سيتم إجراء مناورات عسكرية ليس فقط بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ولكن تشمل اليابان أيضا، قال المسؤول الكوري إن هذا الأمر لم تتم مناقشته.