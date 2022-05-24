الرئيس الكوري يؤكد أن الإطار الاقتصادي يهدف إلى الرخاء المشترك

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أكد الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" على أن الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ يهدف إلى تحقيق الرخاء المشترك لاقتصادات المنطقة، وتعهد بأن تكون مشاركة كوريا الجنوبية فيه مشاركة نشطة.وأدلى "يون" بهذا التصريح أمس الاثنين في خطاب ألقاه خلال القمة الافتتاحية للمنتدى الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي بدأ كتكتل يضم 13 دولة. ووصف "يون" إطلاق المنتدى بأنه "الخطوة الأولى في تضامن الدول الأعضاء وتعاونها"، وأشار إلى أن اضطرابات سلسلة التوريد، وتغير المناخ، وأزمات الغذاء والطاقة، تعتبر تحديات عالمية تجعل ظهور إطار العمل الإقليمي هذا مفيدا بشكل خاص.وقيّم "يون" النمو السريع والتطور في كوريا الجنوبية على أنه يعتمد على الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق الحر. وتعهد بمشاركة خبرات كوريا في كل مجال من المجالات التي يغطيها الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.كما أعرب الرئيس الكوري الجنوبي عن أمله في أن تمضي أعمال الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ على أساس مبادئ الانفتاح والشمولية والشفافية، مشددا على أن كوريا سوف تفي بمسؤولياتها من أجل المساعدة في فتح حقبة من الازدهار المشترك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.