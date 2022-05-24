ارتفاع توقعات التضخم في كوريا إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات

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بلغت توقعات التضخم على مدار الـ12 شهرا القادمة بين المستهلكين الكوريين أعلى مستوى منذ حوالي عقد من الزمان.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء أن توقعات التضخم بلغت 3,3% في مايو، بزيادة 0,2% مقارنة بما كانت عليه قبل شهر واحد.وتعد قراءة شهر مايو الأعلى منذ تسع سنوات وسبعة أشهر، تحديدا منذ أكتوبر من عام 2012، عندما بلغت أيضا 3,3%.كما ارتفع التضخم المتوقع الذي تم قياسه من خلال استطلاع الأسر على مدار العام الماضي أيضا بمقدار 0,2%، ليصل إلى 3,4% في مايو، وهو أعلى مستوى منذ تسع سنوات وأربعة أشهر.ووصل مؤشر المشاعر الاستهلاكية في كوريا إلى 102,6 نقطة في مايو، بانخفاض 1,2 نقطة مقارنة بما كان عليه في أبريل.وأوضح البنك المركزي الكوري أن معنويات المستهلكين تدهورت بسبب ارتفاع الأسعار، وزيادة حالة عدم اليقين في السوق المالية، والحرب طويلة الأمد في أوكرانيا.