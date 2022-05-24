كوريا الشمالية تعلن عن حالات حمى بأقل من 200 ألف لليوم الثالث

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ظل عدد حالات الحمى التي يتم اكتشافها يوميا في كوريا الشمالية، والمشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا، في مستوى يقل عن 200 ألف لليوم الثالث على التوالي، مع اقتراب عدد الحالات التراكمية من ثلاثة ملايين.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء إن مقر الطوارئ الحكومي للأوبئة أبلغ عن 134 ألفا و510 من الأشخاص الذين يعانون من أعراض الحمى في فترة الـ24 ساعة التي بدأت من السادسة من مساء الأحد وحتى السادسة من مساء أمس الاثنين.وقال المقر الحكومي إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة خلال تلك الفترة، مع بقاء عدد الوفيات عند 68 حالة وفاة.وأضاف التقرير أنه تم اكتشاف أكثر من مليونين و940 ألف حالة منذ أواخر شهر أبريل الماضي، من بينها حوالي 400 ألف، أي بنسبة 13,6% فقط، تتطلب المزيد من العلاجات، بعد أن تعافى جميع المصابين الآخرين.وادعت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية أنه بموجب قيادة "كيم جونغ أون"، تشهد البلاد انخفاضا كبيرا في عدد الحالات والوفيات الجديدة، بعد أيام قليلة من تطبيق الحد الأقصى لنظام الحجر الصحي في حالات الطوارئ.