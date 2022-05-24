يون يدخل قائمة مجلة تايم للـ100 شخص الأكثر نفوذا في عام 2022

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تم إدراج الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" في قائمة مجلة "تايم" الأمريكية لأكثر 100 شخص نفوذا حول العالم في عام 2022.وقال المكتب الرئاسي في سيول أمس الاثنين إنه تم اختيار "يون" في فئة القادة، حيث تجمع المجلة الأسبوعية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، قائمة سنوية تضم 100 شخص تعتبرهم الأكثر نفوذا في ست فئات، تشمل الفنانين والمبتكرين والمؤثرين والقادة والرموز والرواد.وبعد نشر القائمة، قالت "تايم" على موقعها على الإنترنت إن "يون" قد شغل منصب النائب العام في كوريا، ولديه خبرة صغيرة في السياسة الخارجية، لكنه مصمم على مواجهة التحديات التي يمثلها برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.ومن بين القادة الآخرين الذين تم تضمينهم في قائمة هذا العام: الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلنسكي"، والرئيس الأمريكي "جو بايدن"، والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، والرئيس الصيني "شي جين بينغ".وفي الوقت نفسه، تم تصنيف "هوانغ دونغ هيوك" مخرج المسلسل الكوري الشهير "لعبة الحبار" ضمن قائمة الأشخاص الأكثر نفوذا في فئة "المؤثرين".