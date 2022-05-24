السياسية الصين تحتج على ذكر تايوان في القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

أعلنت الحكومة الصينية أمس الاثنين عن احتجاجها على ذكر تايوان في البيان المشترك الصادر في ختام القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حيث أكد الرئيس الكوري "يون صوك يول" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" خلال القمة التي عُقدت في سيول يوم السبت، على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.



وردا على طلب للتعليق على هذا الأمر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ ون بين" في مؤتمر صحفي دوري أمس، إن الحكومة الصينية نقلت موقفها بصرامة إلى الأطراف المعنية. وتشير هذه التصريحات إلى أن الصين قدمت احتجاجا إلى كل من سيول وواشنطن عبر القنوات الدبلوماسية.



وشدد المتحدث على أن تايوان أرض صينية، وأن المسألة التايوانية شأن داخلي صيني محض، محذرا من أن بكين لن تسمح أبدا بتدخل أي دولة أخرى في شؤونها الداخلية، بأي شكل من الأشكال.