الخطوط الجوية الكورية تستأنف رحلاتها إلى جزيرة بالي في منتصف يوليو

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من المتوقع أن تستأنف الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير"، الناقل الوطني لكوريا الجنوبية، رحلاتها المباشرة بين مطار إنتشون الدولي وجزيرة "بالي" في إندونيسيا، بدءا من منتصف شهر يوليو القادم، وذلك بعد توقف استمر عاميْن، بسبب جائحة كورونا.ووفقا لمصادر مطلعة في قطاع الطيران أمس الاثنين، تقدمت الخطوط الجوية الكورية بطلب إلى وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل لإعادة تشغيل هذا الخط الجوي اعتبارا من يوم 14 يوليو القادم.وإذا تمت الموافقة على ذلك الطلب، تخطط الخطوط الجوية الكورية لتشغيل طائرات من طراز "إيه 330" التي يوجد فيها 272 مقعدا، على هذا الخط الجوي مرتيْن أسبوعيا، يومي الخميس والأحد. ويذكر أن الخط الجوي بين إنتشون وبالي كان قبل اندلاع جائحة كورونا أحد أكثر الطرق الجوية شعبية لشركة الخطوط الجوية الكورية، وكذلك لشركة الطيران الإندونيسية "غارودا إندونيسيا"، حيث كانت الخطوط الجوية الكورية تنظم بمفردها تسع رحلات أسبوعيا.وقد تم وقف الرحلات الجوية على هذا الخط بعد أن علقت إندونيسيا الدخول بدون تأشيرة من كوريا الجنوبية في مارس 2020 بعد تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا.