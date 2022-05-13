هيون ديه تعمل على تنفيذ مشروع نووي مع ويستينغ هاوس

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بدأت شركة "هيون ديه" الكورية للإنشاءات في التعاون مع شركة "ويستينغ هاوس" الأمريكية التي تمتلك أفضل التقنيات في مجال مشروعات الطاقة النووية العالمية، لتصبح الأولى من نوعها من بين الشركات الكورية.ومن المتوقع في هذا السياق أن يتم تفعيل مشروعات الطاقة النووية لدى الشركات الكورية مرة أخرى، خاصة بعدما تقرر تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية خلال مباحثات القمة الكورية الأمريكية التي عقدت يوم السبت الماضي.وصرحت هيون ديه اليوم بأنها أبرمت اتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع شركة "ويستينغ هاوس" بشأن المشاركة الثنائية في مشروع محطات الطاقة النووية كبيرة الحجم "آي بي 1000".وأوضحت الشركة الكورية أن الاتفاقية تسمح لها بالتعاون الحصري مع الشركة الأمريكية في مجال مشروعات الجيل القادم من محطات الطاقة النووية الكبيرة، والحصول على حق التفاوض بشأن أولوية المشاركة في مجال التصميم والمشتريات والبناء.كما اتفقت الشركتان على توسيع قطاع الأعمال في مجال المنتجات الصديقة للبيئة ومنعدمة الكربون، إلى جانب تنفيذ مختلف الأعمال المتعلقة بمشروعات الطاقة المستقبلية.