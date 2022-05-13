كوريا تنظم شهرا سياحيا يتضمن تخفيضات في المواصلات والإقامة في يونيو

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صرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة والمؤسسة الكورية للسياحة اليوم بأنه سيتم تنظيم فعالية بعنوان: "شهر السفر لعام 2022" التي توفر للمسافرين المحليين تخفيضات في تكاليف المواصلات والإقامة خلال الفترة من الثاني وحتى الثلاثين من شهر يونيو القادم.وفي هذا الإطار، ستقدم المؤسسة الكورية للسكك الحديدية "كوريل"، خلال تلك الفترة خصما يصل إلى 50% على المقاعد في 5 مسارات للقطارات السريعة والسياحية.كما ستقدم الوزارة ومؤسسة السياحة بطاقات خصم للإقامة بقيمة 30 ألف وون يمكن استخدامها في حجز أماكن الإقامة التي تتجاوز أسعارها 70 ألف وون في مختلف مناطق البلاد باستثناء العاصمة سيول، بدءا من يوم 10 يونيو، كما ستقدمان بطاقات خصم خاص بقيمة 50 ألف وون يمكن استخدامها في 8 مقاطعات ومدن، بما في ذلك كانغ وان وكيونغ كي وشمال كيونغ سانغ.قال "كيم جانغ هو" مدير إدارة السياسات السياحية في الوزارة إنه تم إعداد الكثير من المزايا هذا العام حتى يتمكن المواطنون من خلال السفر المحلي من علاج أرواحهم وأجسادهم المرهقة بسبب جائحة كورونا، متطلعا إلى أن يساعد ذلك في تعزيز حركة السفر المحلي مرة أخرى.