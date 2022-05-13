كوريا الجنوبية تعلن مشاركتها في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

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عَقد المنتدى الإقليمي المسمى "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ" أول قمة له في العاصمة اليابانية طوكيو أمس، حيث تم رسميا الإعلان عن انطلاق أعماله بمشاركة 13 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا والهند.وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" الذي حضر القمة عبر الفيديو، عن مشاركة كوريا رسميا في المنتدى، ونيتها القيام بدور قيادي فيه.وأعطى الرئيس الكوري الجنوبي معنى خاصا لهذا الإطار الاقتصادي، مؤكدا على ضرورة التعاون بين الدول الأعضاء من أجل إعادة ترتيب سلاسل الإمداد وحل الأزمات العالمية بما في ذلك تغير المناخ.وأشار إلى أن الإطار الاقتصادي يقوم على أساس القيم والقواعد المشتركة، موضحا أن هناك العديد من مجالات التعاون الملموسة في 4 مجالات، هي: التجارة، وسلاسل الإمدادات، والطاقة النظيفة، ومكافحة الفساد، وأعرب عن عزمه التعاون في سلاسل الإمداد في المجالات المتقدمة بما في ذلك أشباه الموصلات والبنية التحتية الرقمية والطاقة النظيفة.وتعليقا على رفض الصين لإطلاق هذا المنتدى، شدد الرئيس "يون" على أن تنفيذ أعمال التعاون في الإطار الاقتصادي سيكون قائما على مبادئ الانفتاح والشمولية والشفافية.وقال "يون" في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إنه لا يعتقد أنه من المنطقي أن تبدي الصين رد فعلا حساسا للغاية، كما أوضح أنه من خلال مشاركة كوريا في الإطار الجديد سيكون التحالف الكوري الأمريكي محورا رئيسيا للدبلوماسية الكورية الجنوبية في عصر المنافسة الأمريكية الصينية.