الرئيس الكوري يشارك في مؤتمر الغاز العالمي

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حضر الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" اليوم مراسم افتتاح مؤتمر الغاز العالمي الذي يقام في مدينة ديغو الكورية، حيث أكد على أهمية أمن الطاقة.كما قال يون إن كوريا ستسعى إلى الاستخدام المشترك للطاقة النووية والجديدة والمتجددة والغاز الطبيعي من أجل تحقيق الحياد الكربوني، معلنا عن مبادرة لبناء شبكة آمنة لإمدادات الهيدروجين.وأشار في كلمة تهنئة ألقاها في مراسم الافتتاح إلى تزايد أهمية أمن الطاقة نتيجة لحالة عدم اليقين في العرض والطلب على الطاقة والمواد الخام.وأكد على ضرورة توسيع المخزون من الموارد من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وتطوير مصادر للطاقة في الخارج تحت قيادة القطاع الخاص.كما شدد على ضرورة المزج بشكل معقول بين الطاقة النووية والجديدة والمتجددة والغاز الطبيعي، طارحا اتجاه سياسة الطاقة لحكومته الجديدة من أجل تحقيق الحياد الكربوني مما يعني أنه سينفذ سياسة للطاقة تولي اهتماما بمحطات الطاقة النووية، خلافا لسياسة الحكومة السابقة المتمثلة في التخلي الطاقة النووية.وبالإضافة إلى ذلك، أوضح يون أن حكومته ستسعى إلى إنشاء شبكة آمنة لتوريد الهيدروجين من خلال تأمين قواعد إنتاجه داخل وخارج البلاد.