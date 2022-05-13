الجيش الكوري الجنوبي يراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية لإجراء تجربة نووية

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قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم إنه يبدو أن كوريا الشمالية قد أكملت استعداداتها لإجراء تجربة نووية وإطلاق صاروخ.وقال "كيم جون راك "مدير الإعلام في هيئة الأركان المشتركة صباح اليوم إن القوات المسلحة الكورية الجنوبية والأمريكية تقوم بتتبع ورصد التحركات ذات الصلة عن كثب في إطار التعاون الوثيق بين الجانبين، مشددا على جاهزية القوات الكورية الجنوبية لأي طوارئ.وجاءت هذه التصريحات في أعقاب توقعات بأن تشن كوريا الشمالية استفزازات استراتيجية ضد الولايات المتحدة خلال فترة زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" التي تشمل كوريا الجنوبية واليابان.وكانت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية قد قالت في تقرير بثته الأسبوع الماضي نقلا عن مسؤول في المخابرات الأمريكية قبل زيارة الرئيس بايدن، إنه يبدو أن بيونغ يانغ مستعدة لإجراء تجربة إطلاق صاروخ عابر للقارات في غضون ما بين 48 ساعة و96 ساعة، ولكن خلافا لتلك التوقعات، لم تقم بيونغ يانغ بأي استفزاز حتى صباح اليوم ولم تصدر أي تعليقات خاصة على البيان المشترك الصادر عن مباحثات القمة الكورية الجنوبية الأمريكية الأخيرة، وزيارة الرئيس الأمريكي إلى كل من كوريا الجنوبية واليابان.