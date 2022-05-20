كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي

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قالت رئاسة هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم الأربعاء ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي. وأوضحت أنه تم رصد صاروخ تم إطلاقه في الساعة 6 صباحا، وتلاه اثنان آخران بعد حوالي 37 دقيقة و42 دقيقة على التوالي.وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن سلطات المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقوم حاليا بتحليل تفاصيل عمليات الإطلاق، بما في ذلك نوع تلك الصواريخ، والمكان الذي أطلقت منه، والمسافة التي طارتها وارتفاعها.وتعد هذه الإطلاقات الصاروخية الكورية الشمالية اليوم أول استفزاز من قبل بيونغ يانغ منذ بدء تولي الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، كما جاءت بعد أربعة أيام من انعقاد القمة الأولى بين "يون" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" في سيول، وأيضا تعد هذه المرة هي السابعة عشرة من نوعها منذ بداية هذا العام.وكانت السلطات العسكرية في سيول قد كشفت في وقت سابق عن استعدادات كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في غضون فترة انعقاد القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت أحدث الصواريخ التي تم إطلاقها تشمل صواريخ بالستية عابرة للقارات أم لا.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الجيش يحافظ على موقف استعداد وثيق مع التنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.