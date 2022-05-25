السياسية التكتلات والشركات الناشئة الكورية تطلق مشروعا مشتركا لريادة الأعمال

أعلنت العشرات من التكتلات الكبرى والشركات الناشئة الرائدة في كوريا الجنوبية، عن مشروع جديد لريادة الأعمال بشكل مشترك، وتعهدت بمسؤولية أكبر للشركات في مواجهة التحديات العالمية، وإجراء تغييرات ذاتية في ثقافة الشركات.



وأقامت غرفة التجارة والصناعة الكورية حفلا أمس الثلاثاء بمناسبة إطلاق أعمال مؤتمر المائدة المستديرة لريادة الأعمال، الذي انضمت إليه حوالي 70 شركة بما في ذلك سام سونغ للإلكترونيات، وإل جي، ومجموعة هيون ديه موتور، بالإضافة إلى عدد من الشركات الناشئة.



وشدد "تشيه تيه يونغ" رئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كيه"، الذي يرأس غرفة التجارة والصناعة الكورية، على أن الشركات بحاجة إلى لعب أدوار جديدة في مواجهة التغييرات والتحديات الجديدة مثل التحول الرقمي وتغير المناخ، موضحا أن الحكومة لن تكون قادرة على معالجة مثل هذه القضايا بمفردها. وقال إنه سيأتي اليوم الذي سيتبدد فيه ما أسماه بـ"المشاعر المعادية لريادة الأعمال"، والمتجذرة في المجتمع الكوري، وسوف تتلقى الشركات الكثير من التصفيق من قبل الجمهور.



وكان من بين خطط العمل المقترحة على أعمال المؤتمر بالأمس، لتحقيق روح ريادة الأعمال الجديدة، خلق فرص العمل من خلال الابتكار والنمو، وتعزيز القيم الأخلاقية للشركات، وجعل الثقافة المؤسسية صحية، والإدارة الصديقة للبيئة.